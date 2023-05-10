Началась реконструкция подстанции 220 кВ «Шарыповская», задействованной в электроснабжении Березовского угольного разреза. На объекте полностью заменят воздушные выключатели 110 кВ и 220 кВ на современные элегазовые аналоги. Выполненные работы позволят значительно повысить качество электроснабжения потребителей на юго-западе Красноярского края, в том числе за счет повышения надежности схемы выдачи мощности крупнейшей тепловой электростанции региона – Березовской ГРЭС.

В ходе модернизации энергетики смонтируют на открытых распределительных устройствах 10 современных элегазовых выключателей напряжением 220 кВ и 12 выключателей напряжением 110 кВ со встроенными трансформаторами тока. Все устанавливаемое оборудование произведено в России. Оно служит для включения и отключения токовой нагрузки в нормальных и аварийных режимах.

Новый тип выключателей проще в эксплуатации, реже требует ремонта и отличается высокой надежностью. Благодаря применению элегаза коммутационные аппараты пожаро- и взрывобезопасны.

Подстанция «Шарыповская» мощностью 250 МВА обеспечивает электроэнергией потребителей одноименного района Красноярского края, а также собственные, производственные и хозяйственные нужды Березовской ГРЭС, на которую приходится 11% от всего объема выработки электроэнергии в регионе.

Модернизация объекта – один из ключевых проектов Группы «Россети», направленных на повышение надежности электроснабжения юго-запада Красноярского края. В рамках этой работы в 2022 году завершилась реконструкция крупнейшей в Сибири подстанции 1150 кВ «Итатская». В ближайшее время начнется техперевооружение питающего центра 220 кВ «БУР-1», также участвующего в электроснабжении Березовского угольного разреза.