Деловая сессия RusCable.Ru на выставке Проволока 2023

7 июня с 11:00 до 13:30 пройдет деловая сессия RusCable.Ru о передовых технологиях в кабельном бизнесе. Сессия «Современные технологии развития кабельного бизнеса» будет посвящена проектам трансформации кабельных предприятий и их быстрой перестройке и адаптации к изменениям номенклатуры, цифровизации кабельного оборудования и прикладным вопросам внедрения SCADA- и ERP-систем на кабельных предприятиях. Отдельный блок будет посвящен вопросам модернизации уже имеющегося парка оборудования, импортозамещения запасных частей и замены компонентов. В рамках сессии будут проведены презентации актуальных линеек российского и иностранного оборудования, применяемого на кабельных предприятиях, технологий маркировки продукции, защиты от контрафакта и программно-аппаратных комплексов, используемых в проектах цифровизации.

Модератор деловой сессии: Александр Гусев – руководитель медиахолдинга «РусКабель».

Сессия будет транслироваться на YouTube-канале RusCable.Ru, а материалы и тезисы докладов и презентаций, фотографии и дополнительные материалы будут опубликованы в выпуске журнала RusCable Insider.

Информационные партнеры мероприятия: RusCable.Ru, ЭНЕРГОСМИ.РУ, ElektroPortal.Ru, Онлайн-радио и подкаст-платформа Kabel.FM, журнал RusCable Insider.

Участие в формате офлайн доступно только для зарегистрированных участников выставки «Проволока 2023». Регистрация осуществляется на сайте выставки: https://wire-russia.ru/

Онлайн участие доступно для всех желающих.

По вопросам участия в качестве спикера или выступления с докладом:

Мая Танрибергенова,

Еvent-менеджер проекта

info@elektroportal.ru