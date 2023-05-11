Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Свердловэнерго» выполняют ремонт оборудования одного из старейших на Среднем Урале центров питания – подстанции 110/6 кВ «Пятилетка».

Для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период энергетики отремонтируют силовой траснформатор, выключатели, разъединители, конденсаторы связи, высокочастотные заградители и другое оборудование подстанции.

На реализацию технических мероприятий энергокомпания направила более 900 тыс. рублей.

Подстанция 110/6 кВ «Пятилетка» была построена в 1935 году по государственной программе индустриализации страны и имела важное значение в развитии Нижнетагильского энергоузла.

Сегодня центр питания обеспечивает электроэнергией промышленные предприятия и жителей города Верхняя Салда.