 

"LAN по LANу": тенденции российского рынка LAN-кабеля глазами экспертов

11 мая 2023, 14:58 239 Время чтения ≈ < минуты
Авторы и источники / Правообладателям

Рынок LAN-кабеля сегодня считается одним из самых быстроразвивающихся в России. Последние годы стали для него не только непростым испытанием, но и настоящим вызовом. Некоторые компании ушли с рынка, некоторые  –  использовали все возможности, чтобы еще громче заявить о себе.

Редакция RusCable пообщалась с несколькими представителями заводов по производству LAN-кабеля. Почему в России не стремятся производить разъемы, что станет с рынком профессиональной дистрибьюции и как сезонность влияет на LAN? Об этом и не только в нашем новом специальном материале "Что ждет российский рынок LAN-кабеля?". Читайте прямо сейчас по подписке RusCable.Плюс!

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Метки: LAN, ПЛЮС
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Кабельная промышленность 

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