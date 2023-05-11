Рынок LAN-кабеля сегодня считается одним из самых быстроразвивающихся в России. Последние годы стали для него не только непростым испытанием, но и настоящим вызовом. Некоторые компании ушли с рынка, некоторые – использовали все возможности, чтобы еще громче заявить о себе.

Редакция RusCable пообщалась с несколькими представителями заводов по производству LAN-кабеля. Почему в России не стремятся производить разъемы, что станет с рынком профессиональной дистрибьюции и как сезонность влияет на LAN? Об этом и не только в нашем новом специальном материале "Что ждет российский рынок LAN-кабеля?". Читайте прямо сейчас по подписке RusCable.Плюс!