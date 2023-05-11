Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» проводят ремонты электрических сетей в Орске и пригородных поселках.

В этом году энергетикам предстоит выполнить капитальный и текущий ремонты 218 трансформаторных подстанций, а также более 4 км линий электропередачи с заменой провода и опор. Кроме этого, предусмотрена опиловка деревьев в охранной зоне 29 объектов.

В Орске ремонт электросетей пройдет по улицам Суворова, Комарова, Кутузова, Макаренко, Нефтяников, Вокзальной и проспекту Мира.

Работы запланированы в поселках Родник, Ора, Ударник, Новый Кумак, Джанаталап, Вокзальный, Степной, в селе Хабарном.

Энергетики предупреждают, что на время проведения работ подача электроэнергии может быть ограничена. Это необходимо для безопасности персонала, который работает на подстанциях и линиях электропередачи.

За сутки до предстоящих ограничений объявления с точным указанием адреса, даты и времени можно найди на сайте администрации Орска.