Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» проводят ремонты электрических сетей в Орске и пригородных поселках.
В этом году энергетикам предстоит выполнить капитальный и текущий ремонты 218 трансформаторных подстанций, а также более 4 км линий электропередачи с заменой провода и опор. Кроме этого, предусмотрена опиловка деревьев в охранной зоне 29 объектов.
В Орске ремонт электросетей пройдет по улицам Суворова, Комарова, Кутузова, Макаренко, Нефтяников, Вокзальной и проспекту Мира.
Работы запланированы в поселках Родник, Ора, Ударник, Новый Кумак, Джанаталап, Вокзальный, Степной, в селе Хабарном.
Энергетики предупреждают, что на время проведения работ подача электроэнергии может быть ограничена. Это необходимо для безопасности персонала, который работает на подстанциях и линиях электропередачи.
За сутки до предстоящих ограничений объявления с точным указанием адреса, даты и времени можно найди на сайте администрации Орска.
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