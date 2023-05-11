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Немецко-нидерландский системный оператор TenneT подписал контракты на сумму € 30 млрд на развитие критически важной электросетевой инфраструктуры в немецкой и нидерландской частях Северного моря. По итогам закупочных процедур договоры на поставку были заключены с международными консорциумами Hitachi Energy/Petrofac, GE/Sembcorp, GE/McDermott и Siemens Energy/Dragados.
В рамках контрактов к 2031 г. предусмотрено строительство 14 электрических соединений пропускной способностью по 2 ГВт, а также шельфовых платформ и наземных ППС. Целью сооружения соединений и вспомогательной инфраструктуры является подключение к наземной электрической сети шельфовых ВЭС и передача выработанной электроэнергии в энергосистемы Нидерландов и Германии.
Подписание контрактов является частью реализуемой TenneT программы 2GW по строительству стандартизированных платформ и сертифицированных кабельных систем с повышенной пропускной способностью, чтобы сократить количество точек подключения к наземной сети.
В конце марта текущего года TenneT уже заключил ряд долгосрочных договоров на подключение к материковой энергосистеме 8 шельфовых ВЭС в экономической зоне Нидерландов и трех шельфовых ВЭС в экономической зоне Германии. Siemens в Германии выполнит работы по сооружению кабельных систем, распределительных устройств, трансформаторов для проектов HVDC-соединений BalWin3 и LanWin4 (точка подключения к национальной энергосистеме – наземная ПС Wilhelmshaven) и LanWin2 (точка подключения к национальной энергосистеме – наземная ПС Heide). Испанская Dragados отвечает за инженерно-конструкторские, строительные работы и установку шельфовых платформенных ППС для проектов этих соединений.
Во исполнение условий новых контрактов:
Подготовительные работы планируется начать в ближайшее время.
Официальный сайт TenneT
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