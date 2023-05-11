 

TenneT подписал контракты на €30 млрд на развитие сетевой инфраструктуры в Северном море

11 мая 2023, 14:00 223 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
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Немецко-нидерландский системный оператор TenneT подписал контракты на сумму € 30 млрд на развитие критически важной электросетевой инфраструктуры в немецкой и нидерландской частях Северного моря. По итогам закупочных процедур договоры на поставку были заключены с международными консорциумами Hitachi Energy/Petrofac, GE/Sembcorp, GE/McDermott и Siemens Energy/Dragados.

В рамках контрактов к 2031 г. предусмотрено строительство 14 электрических соединений пропускной способностью по 2 ГВт, а также шельфовых платформ и наземных ППС. Целью сооружения соединений и вспомогательной инфраструктуры является подключение к наземной электрической сети шельфовых ВЭС и передача выработанной электроэнергии в энергосистемы Нидерландов и Германии.

Подписание контрактов является частью реализуемой TenneT программы 2GW по строительству стандартизированных платформ и сертифицированных кабельных систем с повышенной пропускной способностью, чтобы сократить количество точек подключения к наземной сети.

В конце марта текущего года TenneT уже заключил ряд долгосрочных договоров на подключение к материковой энергосистеме 8 шельфовых ВЭС в экономической зоне Нидерландов и трех шельфовых ВЭС в экономической зоне Германии. Siemens в Германии выполнит работы по сооружению кабельных систем, распределительных устройств, трансформаторов для проектов HVDC-соединений BalWin3 и LanWin4 (точка подключения к национальной энергосистеме – наземная ПС Wilhelmshaven) и LanWin2 (точка подключения к национальной энергосистеме – наземная ПС Heide). Испанская Dragados отвечает за инженерно-конструкторские, строительные работы и установку шельфовых платформенных ППС для проектов этих соединений.

Во исполнение условий новых контрактов:

  • GE/McDermott отвечает за поставку необходимых компонентов для HVDCсоединений BalWin4 и LanWin1 в Германии (точка подключения – ПС Unterweser);
  • Hitachi Energy/Petrofac отвечает за подключение пяти соединений в районах Борссель (IJmuiden Ver Alpha, Nederwiek 1), Эмсхафен (Doordewind 1 и Doordewind 2) и Гертруйденберг (Nederwiek 3) в Нидерландах и соединения LanWin5 в Германии (точка подключения – ПС Rastrede);
  • GE/Sembcorp отвечает за подключение соединений IJmuiden Ver Beta, IJmuiden Ver Gamma и Nederwiek 2 в Маасвлакте (порт Роттердама) в Нидерландах.

Подготовительные работы планируется начать в ближайшее время.

Официальный сайт TenneT

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Метки: НИДЕРЛАНДЫ, ГЕРМАНИЯ, TenneT, HVDC
Отрасль: Электроэнергетика 

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