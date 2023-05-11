УНКОМТЕХ принял участие в отчетной конференции РНК СИГРЭ

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11 мая 2023, 11:45 312 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ООО "ТД "Ункомтех"
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Заместитель Генерального директора компании УНКОМТЕХ Евгений Румянцев

Заместитель Генерального директора компании УНКОМТЕХ Евгений Румянцев

27 апреля 2023 года в конференц-зале «Россети Научно-технический центр» была организована отчетная конференция российского национального комитета СИГРЭ (РНК СИГРЭ) по итогам участия российской делегации в 49-й сессии СИГРЭ в Париже. УНКОМТЕХ входит в состав Технического комитета Организации «Изолированные кабели» (В1) и является ведущим научно-техническим партнером РНК СИГРЭ.

В ходе встречи заместитель Генерального директора компании УНКОМТЕХ Евгений Румянцев представил доклад, в котором отметил основные тенденции, интересующие мировую энергетическую отрасль:

  1. Внедрение современных, энергоемких видов кабельно-проводниковой продукции, в том числе: производство кабелей экстра-HV, сверхпроводимых кабельных линий и оффшорных кабелей для прокладки в акваториях
  2. Применение систем мониторинга и специализированного аналитического программного обеспечения для оценки технического состояния кабельных линий
  3. Проблема безопасной для природы и человека утилизации маслонаполненных кабелей и кабелей в СПЭ изоляции
  4. Общая тенденция снижения квалификации персонала, привлекаемого к строительству и эксплуатации современных, сложных энергообъектов

Нужно отметить, что в части большинства вопросов, обсуждаемых в рамках доклада, УНКОМТЕХ имеет практический опыт: производит и активно внедряет кабели на сверхвысокое напряжение, принимает участие в создании первой ВТСП-кабельной линии в России - завод холдинга АО «Иркутсккабель» является изготовителем ВТСП-кабеля для проекта ПАО «Россети», производит новые виды кабелей на напряжение 6-110 кВ для подводной прокладки, выпускает кабель со встроенными оптическими модулями.

В составе УНКОМТЕХ создано инжиниринговое подразделение – «Ункомтех Инжиниринг», инженеры которого осуществляют техническое сопровождение проектов, оказывают услуги по подбору и поставке высоковольтной кабельной арматуры и шефнадзору при прокладке кабеля на напряжение 110-500 кВ. Работы по моделированию гарантируют полную совместимость с требованиями стандартов компаний ПАО «РОССЕТИ» и ПАО «ФСК ЕЭС», стандартов IEC 60287, IEC 60228, IEC 60853. Сервис компании «Ункомтех Инжиниринг» обеспечивает качество работы кабельных линий не только в период гарантийного срока, но и всего срока эксплуатации кабеля.

УНКОМТЕХ принимает участие в международных сессиях СИГРЭ, которые проходят 1 раз в 2 года во Франции.

СИГРЭ – одна из крупнейших международных неправительственных и некоммерческих организаций в области электроэнергетики и одна из немногих международных организаций, которая остается вне политики. РНК занимает одно из ведущих мест в СИГРЭ, как по численности, так и благодаря высокому уровню исследований в области электроэнергетики и обеспечению надежности работы уникальной ЕЭС России.

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Метки: УНКОМТЕХ, РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика Кабельная промышленность 
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