Установленная мощность Саратовской ГЭС выросла до 1 439 МВт

Установленная мощность Саратовской ГЭС выросла на 6 МВт и составила 1 439 МВт. Это стало возможным после замены гидроагрегата №3 по Программе комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ).

Результатами комплексных испытаний подтверждено увеличение мощности гидроагрегата на 10% – до 66 МВт. Процедура документального оформления изменения мощности гидроагрегата завершена. Новое оборудование отвечает всем современным экологическим требованиям и отличается повышенной эксплуатационной надежностью.

Установленная мощность Саратовской ГЭС увеличивается с каждым обновленным гидроагрегатом. Уже модернизировано три четверти – 18 из 24, до конца 2023 года планируется увеличить мощность еще одного. Энергетики заменяют и вспомогательные системы. После завершения замены всех машин установленная мощность станции увеличится с исходных 1 360 МВт до 1 505 МВт.

РусГидро реализует ПКМ, по которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС. Масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 565 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 132 гидротурбины, 117 генераторов, 92 силовых трансформатора, а также более 10 тыс. единиц вспомогательного оборудования.