Китай завершил строительство первой в стране плавучей глубоководной морской ветроэнергетической платформы в районе южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Занимавшаяся строительством объекта Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация (CNOOC) объявила о том, что на днях была полностью закончена прокладка подводного кабеля протяженностью 5 км, который позволит открыть канал передачи электроэнергии на нефтегазовую платформу в районе Вэньчана. Сообщается, что запуск платформы ожидается в ближайшее время.

"Мы использовали высокоточную технологию динамического позиционирования судна и подводного робота для строительства и мониторинга на протяжении всего процесса, чтобы добиться более высокой точности монтажа", - сказал инженер проекта Го Шижань.

Данная ветроэнергетическая платформа, получившая название CNOOC Guanlan, установлена в 136 км от берега в районе города Вэньчан. Ее вес составляет 4 тыс. тонн, а в высоту она достигает 35 м. Проектная мощность платформы составляет 7,27 МВт. После подключения она сможет вырабатывать до 22 млн кВт·ч электроэнергии в год, сокращая таким образом выбросы углекислого газа на 22 тыс. тонн.