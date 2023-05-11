Проект строительства железнодорожной ветки протяженностью 14 км от аэропорта Симферополя предполагается реализовать в 2024 году, сообщил журналистам в четверг глава Крыма Сергей Аксенов.

"Железную дорогу делать будем, она нужна 100%. Она даст повышение скорости и качество обслуживания, доставки пассажиров к месту назначения. Принципиально - проект будет реализован. Скорее всего, проект будет реализовываться в следующем году", - сказал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что "будет ветка на Симферополь и Севастополь, принцип аэроэкспресса, когда из Севастополя пассажир должен доезжать за 40 минут до аэропорта".

В апреле проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Он предусматривает строительство 14 км электрифицированного железнодорожного пути, двух модульных постов, контрольно-пропускного пункта и павильона для обслуживания пассажиров, трех пунктов обогрева и кондиционирования для монтеров пути, а также укладку семи стрелочных переводов. Кроме того, будет возведена высокая 250-метровая островная платформа с навесом. Помимо железнодорожного путепровода, по маршруту прокладки запланировано строительство трех автодорожных путепроводов и двух малых искусственных сооружений.