В компании «Россети Московский регион» проводятся работы по подготовке к прохождению пожароопасного периода. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в пожароопасный сезон организуется комплекс обязательных мероприятий, направленный на предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций.

В целях недопущения распространения пожаров проводится опашка периметров подстанций, граничащих с лесными массивами с целью создания минерализованной полосы, выполняются плановые работы по расчистке просек линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Обеспечена проверка работоспособности спецтехники, приспособлений и инструмента для опашки, расчистки просек.

Повышенное внимание энергетики уделяют очистке территорий энергообъектов от сухой травы; проверке подъездных дорог к водоисточникам и пожарным гидрантам, пополнению запасов воды в пожарных резервуарах; проверке технического состояния автоматических установок водяного пожаротушения и систем автоматической пожарной сигнализации.

Из охранных зон воздушных линий электропередачи удаляются порубочные остатки, сухостой, мусор, другие горючие и пожароопасные материалы, расчищаются трассы воздушных ЛЭП от сухой растительности и камыша. Проверяется состояние сетей, проложенных в кабельных сооружениях.

Под контролем своевременность очистки территорий, зданий и сооружений подстанций, производственных баз, гаражей от сгораемых отходов, масляных розливов. Ведется проверка чистоты гравийной засыпки и состояния бортовых ограждений маслоприёмников, производится освобождение аварийных емкостей слива масла от скопившейся жидкости. Проверяется работоспособность систем противопожарной защиты, укомплектованность объектов исправными первичными средствами пожаротушения.

На постоянной основе проводятся дополнительные противопожарные инструктажи с персоналом «Россети Московский регион». Выстроено четкое взаимодействие с территориальными органами МЧС России, органами исполнительной власти, лесхозами.

В преддверии пожароопасного сезона энергетики «Россети Московский регион» приняли участие в смотре сводной мобильной группировки г. Москвы по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. От компании в мероприятия приняли участие 159 человек и 45 единиц спецтехники, в том числе был представлен мобильный пункт управления, передвижные электростанции и электротехническая лаборатория. Комиссия отметила высокую готовность техники и персонала компании к выполнению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Москвы.

В целом, для выполнения возможных аварийно-восстановительных работ готовы 443 бригады в составе 2 291 человека и 3 266 единицы спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения.

129 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 41 889 кВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

Все подготовительные мероприятия к пожароопасному периоду завершатся до 23 мая.

Напоминаем правила пожарной безопасности в пожароопасный период:

не разводите костры под линиями электропередачи и вблизи энергообъектов;

не проводите пожароопасные работы в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды;

не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.

При угрозе возникновения пожара незамедлительно звоните на номер 112.