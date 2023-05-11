Южный центр судостроения и судоремонта (входит в ОСК) заключил контракт на строительство передаточного плавучего дока проекта 24012. Строительство дока будет вестись по заказу ПАО СЗ «Северная верфь» в рамках кооперации заводов внутри Объединенной судостроительной корпорации.

Металлический плавучий док предназначен для спуска на воду различных кораблей, судов, объемных морских сооружений (размерами до 250х48 м, массой до 25000 т), подъема из воды кораблей и судов для выполнения доковых осмотров, ремонтных и окрасочных работ подводной части. Кроме того, выполнение внутризаводских транспортно-логистических операций, связанных с перемещениями по акватории вдоль достроечной набережной крупных блоков и корпусов между стапелями.

Корпус будет сформирован из 11 понтонов размерами 14,4 х 62 метра.

Проект разработан ЦМКБ «Алмаз» (входит в ОСК). Строительство будет вестись по заказу на двух производственных площадках Южного центра: «Красные Баррикады» и АСПО. Срок поставки – ноябрь 2025 года.

Формирование корпуса дока в объём из изготовленных понтонов и окончательное насыщение корпуса системами и механизмами будет производится на ПАО СЗ «Северная верфь» в г. Санкт-Петербург силами Южного центра судостроения и судоремонта.

Технические характеристики дока: