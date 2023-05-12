АО «Мособлэнерго» построило воздушную линию электропередачи 0,4 кВ в районе железнодорожной станции г. Пушкино. Работы выполнялись хозяйственным способом на ул. Лесной в рамках технологического присоединения к сетям компании.

Для новой воздушной линии электропередачи были установлены опоры ЛЭП и протянуто более 200 м провода (СИП). Выполнение мероприятий повысило надежность электроснабжения 15 абонентов, проживающих на улице Лесной, а также 2-ом и 3-ем Салтыковских проездах.

АО «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявку на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя – moetp.ru.