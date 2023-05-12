Системные операторы американских штатов Калифорния CAISO и Нью-Йорк NYISO совместно с заинтересованными энергокомпаниями получили согласование Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC) для внедрения с 2025 г. новой систему оценки максимально допустимой нагрузки ЛЭП с учетом текущих параметров внешней среды (ambient-adjusted ratings, AARs). Данные AAR должны будут передаваться в диспетчерские центры системных операторов в целях их учета при расчете перетоков. Переход на использование AAR для ЛЭП осуществляется на основании приказа FERC, изданного в декабре 2021 г.

Традиционно для оценки максимально допустимой нагрузки сетевые компании используют консервативные прогнозы, базирующиеся на наихудших долгосрочных прогнозах температур наружного воздуха и других неблагоприятных погодных условиях. Обновление используемых при оценке параметров происходит, как правило, только при замене сетевого оборудования или пересмотре прогнозных показателей. Использование AAR, которая уже применяется некоторыми компаниями, позволяет учесть краткосрочные прогнозы температуры наружного воздуха и нагрева проводов от солнечного излучения для оценки максимальной пропускной способности ЛЭП, что может оптимизировать использование текущей пропускной способности и повысить рыночную эффективность ЛЭП.

FERC одобрила предложения при условии, что CAISO и NYISO предоставят комиссии дополнительные документы, регламентирующие процедуру передачи AARs ЛЭП, которые в настоящее время еще разрабатываются системными операторами и собственниками ЛЭП. В частности, NYISO ожидает, что собственники ЛЭП будут рассчитывать AARs на скользящий 48-часовой период и передавать данные расчетов в диспетчерский центр ежечасно. По решению FERC NYISO должен передать на согласование требуемые документы не позднее ноября 2024 г., для CAISO сроки их разработки уточняются.

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