Стрим-конференция президента Ассоциации "Электрокабель"
Оборудование изготовлено на московской площадке холдинга.
Сотрудники ERSO собрали трансформатор ЭТЦНР-10500/35-У3, предназначенный для Новолипецкого металлургического комбината. Специалисты холдинга выполнят поставку и шефмонтаж агрегата.
НЛМК находится в Левобережном районе города Липецка. Предприятие является лидирующим международным производителем высококачественной стальной продукции. Комбинат выплавляет чугун, слябы, несколько разновидностей стали: холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, трансформаторную, сталь с полимерным покрытием.
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