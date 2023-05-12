Лучших атлетов России будут лечить в Сочи

Для этого на территории бывшего дома отдыха «Малый Ахун» в Хостинском районе города создадут федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации. Проектно-сметную документацию на реализацию объекта рассмотрели в Главгосэкспертизе России.

По поручению Президента Владимира Путина на базе санаторно-курортных организаций, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству, должно быть создано не менее трех подобных реабилитационных центров. Проект в Сочи реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». В состав комплекса войдут научно-исследовательский центр, лечебно-оздоровительный парк с маршрутами терренкура и велодорожками, лечебные корпуса для взрослых и детей, корпус восстановительного лечения, включающий бальнеологический блок с бассейном, а также другие объекты и сооружения.

Главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России Елена Остапенко поясняет, что федеральный центр спортивной медицины в Сочи, предусмотренный единым комплексом зданий, располагается на южном склоне горы, с организацией рельефа в разных уровнях, с благоустройством и обеспечением транспортного и пешеходного обслуживания. Здания предусмотрены среднеэтажными для сохранения масштаба и гармонизации с существующей окружающей застройкой. Корпуса имеют технологическую связь между собой по надземным переходам. Проектными решениями осуществлена оптимальная компоновка всех функциональных подразделений объекта и их помещений, рациональное распределение этих подразделений по корпусам, использованы современные инженерные системы жизнеобеспечения и оборудование. Всё это обеспечило оптимизацию логистических связей внутри объекта. Все здания решены в современном стиле, имеют пластичные фасады с богатой светотеневой игрой.

Основной задачей объекта является обеспечение специализированной медицинской помощью спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации и спортсменов паралимпийских сборных команд Российской Федерации.

В центре планируется проведение прикладных научных исследований в области спортивной медицины, восстановительной медицины, физиотерапии.

Застройщик – ФГКУ «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства. Генпроектировщик – ООО «Проектная Организация «Гипрокон».