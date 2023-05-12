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Николай Шульгинов обсудил с гендиректором СУЭК/СГК Максимом Басовым планы работы компаний

12 мая 2023, 17:50 357 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям

Николай Шульгинов и генеральный директор СУЭК/СГК Максим Басов на рабочей встрече обсудили планы работы компаний, в том числе сотрудничество с зарубежными партнёрами из дружественных стран АТР.

Так, Министр и глава энергокомпаний рассмотрели развитие российской угольной отрасли в условиях перестройки логистических цепочек.

СУЭК рассматривает возможности наращивания обьёма поставок ресурсов в дружественные страны как за счёт увеличения морских отгрузок, так и развития сухопутного экспорта.

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Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, СУЭК, УГОЛЬ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность 

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