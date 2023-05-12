«Россети Тюмень» реализуют комплекс работ по подготовке электросетевого хозяйства Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к пожароопасному периоду. Выполнение организационных и технических мероприятий позволит минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций из-за внешних возгораний и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей. На эти цели в 2023 году компания направит более 389 млн рублей.

В зонах риска возникновения природных пожаров находятся 253 участка линий электропередачи (ЛЭП) и 124 подстанции «Россети Тюмень». На энергообъектах работники компании выполнили проверку систем противопожарной защиты, средств предупреждения и тушения возгораний. Для персонала организованы дополнительные инструктажи, проводятся учения и тренировки по отработке оперативных действий в случае чрезвычайной ситуации.

Особый противопожарный режим на территории ХМАО-Югры был установлен 28 апреля, в ЯНАО – 10 мая. Самая сложная ситуация с пожарами на текущий момент в Тюменской области – 7 мая в регионе был введен режим ЧС. В свою очередь «Россети Тюмень» усилили контроль за состоянием энергообъектов. Для снижения рисков распространения низового огня выполнена опашка 65 подстанций и расчищено свыше 350 гектаров просек ЛЭП. Помимо этого, специалисты во взаимодействии с территориальными подразделениями МЧС России и органами власти ведут круглосуточный мониторинг пожарной обстановки. В случае необходимости оказывается содействие в тушении возгораний в населенных пунктах.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в пожароопасный период в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО готовы 193 бригады энергетиков в составе 907 специалистов и 392 единицы техники. При необходимости «Россети Тюмень» задействуют 78 резервных источников питания суммарной мощностью более 11,8 МВт.

Все электросетевые компании Группы «Россети» осуществляют усиленный контроль за состоянием энергообъектов в пожароопасный период. Суммарно к проведению возможных аварийно-восстановительных работ в дочерних компаниях готовы 10 тыс. бригад и 23 тыс. единиц техники. Связаться с энергетиками в круглосуточном режиме можно по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).