В Кстове прошли просмотровые тренировки «Школы футбола», реализуемой СИБУРом в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». В мероприятии приняли участие 49 подростков 2010-2011 г.р. из Кстова, Кстовского района, Дзержинска и Нижнего Новгорода. Тренировки были нацелены на развитие двигательных и базовых технико-тактических навыков. Просмотры прошли в рамках первого сезона «Школы футбола» – социального проекта с участием звёздных наставников, направленного на поддержку детско-юношеского футбола в регионах. Куратором проекта является известный футболист Дмитрий Сычев.

По итогам отбора трое юношей и три девушки получили путёвки в спортивный летний лагерь #SIBURCAMP, который будет организован в Нижегородской области с 26 июня по 10 июля. Участников лагеря ждут две недели интенсивных тренировок и мастер-классов от звёзд российского футбола, познавательные экскурсии, яркие впечатления и возможность завести новых друзей. Вместе со спортсменами в лагерь отправятся и их наставники, для которых будет подготовлена образовательная программа, в рамках которой тренеры смогут перенять опыт от приглашенных специалистов федерального уровня.

Образовательные мероприятия для тренеров, преподавателей физкультуры и других заинтересованных специалистов состоялись и в рамках просмотровых тренировок в Кстове. Под руководством председателя «Специальной Олимпиады» в Новосибирской области Дмитрия Седова прошло обучение навыкам вовлечения в тренировочный процесс детей с ОВЗ. В мероприятиях приняли участие 6 тренеров.

В рамках просмотровых тренировок состоялись мастер-классы для детей в возрасте от 3 до 9 лет и товарищеский матч с участием тренеров и сотрудников кстовских предприятий СИБУРа. Все тренировки, мастер-классы, матчи и другие футбольные мероприятия проекта «Школа футбола» проводятся с экомячом, изготовленным с использованием вторично переработанного пластика при участии СИБУРа.

Сергей Назаров, генеральный директор «СИБУР-Кстово»:

«Меня этот проект очень заинтересовал, потому что в детстве занимался футболом, причём на этом стадионе, где сейчас проходят просмотровые тренировки. Конечно, в то время у нас не было таких возможностей, таких замечательных газонов. Сейчас инфраструктура позволяет учиться футболу в красивых и комфортных условиях. Основная идея проекта – раскрыть таланты ребят, зажечь новые «звёздочки». Для каждого из участников это возможность развить командный дух, зарядиться энергией, получить мотивацию, попробовать сделать что-то сверх того, что ты делаешь каждый день».

Иван Уланов, глава Кстовского района Нижегородской области:

«Это очередной уникальный проект нашего социального партнёра - компании СИБУР, с которой у нас хорошие, дружеские отношения. Для наших ребятишек это возможность пройти профессиональный отбор и поучаствовать в выездной сессии, подготовке в лагере. Это возможность показать себя, продемонстрировать свои лучшие качества – спортивные, деловые и личностные. А также возможность познакомиться с другими ребятами не только из нашего региона, но и со всей страны».

Сергей Быков, лидер спортивных проектов СИБУРа:

«Первый сезон «Школы футбола» в самом разгаре. Мы видим отличные результаты и самые положительные комментарии от юных спортсменов и их тренеров. Этот проект вобрал в себя лучшие практики «Школы баскетбола», успешно реализуемой СИБУРом на протяжении семи лет. За время прошедших тренировок и образовательных мероприятий для тренеров юноши и девушки из Кстова развили свои «мягкие навыки»: умение играть в команде, достигать поставленных целей, самодисциплину, ответственность, а тренеры узнали о современных методиках работы, в том числе, с детьми с особенностями здоровья».

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» стартовала 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на https://www.formula-hd.ru/