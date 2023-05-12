Фонд капитального строительства и реконструкции объявил конкурс на строительство нового здания для размещения Санкт-Петербургской детской школы искусств имени М. И. Глинки, сообщает RosTender.info.

Объект возведут по адресу Союзный проспект, 9. В его составе предусмотрены учебные помещения, буфет, медицинский кабинет, а также малый и большой зрительские залы на 200 и 600 мест соответственно.

Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 30 мая. С победителем заключат контракт на 1,5 млрд рублей из бюджета города. Работы завершатся не позднее начала декабря 2025 года.