12 мая в Мурманской области с участием вице-премьера Александра Новака, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина состоялся торжественный пуск самого мощного ветропарка за Полярным кругом – Кольской ветроэлектростанции.

Как отметил генеральный директор Филиала Системного оператора ОДУ Северо-Запада Сергей Шишкин, принимавший участие в торжественной церемонии, Системный оператор начиная с момента проектирования и заканчивая этапом вывода станции на проектную мощность принимал непосредственное участие в реализации технических решений, позволяющих ветропарку успешно функционировать в составе ЕЭС.

Разработка задания на проектирование, согласование проектной документации, технических решений по реализации схемы выдачи мощности ВЭС, технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям – все это реализовано в тесном сотрудничестве специалистов ОДУ Северо-Запада, Кольского РДУ и АО «ЭЛ5-Энерго».

«Вводу в эксплуатацию кластеров ветропарка предшествовали испытания с включением Кольской ВЭС на параллельную работу с Единой энергосистемой России. Они проходили под контролем Системного оператора и подтвердили готовность ветропарка к работе в составе энергосистемы. От имени Системного оператора благодарю коллег из «ЭЛ5-Энерго» за конструктивную совместную работу», – отметил Сергей Шишкин.

Директор Кольского РДУ Андрей Щенников добавил, что Кольская ВЭС стала первой электростанцией в энергосистеме Мурманской области, где реализовано дистанционное управление коммутационными аппаратами открытого распределительного устройства 150 кВ и режимами работы генерирующего оборудования из диспетчерского центра Кольского РДУ.

Также Кольская ВЭС стала первой ветроэлектростанцией в ЕЭС России, подключенной к централизованной системе автоматического регулирования частоты и мощности (ЦС АРЧМ). Таким образом, ВЭС вместе с другими станциями, подключенными к ЦС АРЧМ, будет принимать участие в регулировании перетоков мощности в ЕЭС России.

«Реализация дистанционного управления и участие в АРЧМ не только повышает скорость и эффективность действий по предотвращению развития и ликвидации аварийных ситуаций в энергосистеме, но и позволяет обеспечить эффективное использование пропускной способности электрической сети для выдачи «зеленой» низкоуглеродной электроэнергии в Единую энергосистему России», – сказал Андрей Щенников.

Подключение ВЭС под управление от ЦС АРЧМ позволяет обеспечить проектный коэффициент использования установленной мощности Кольской ВЭС за счет ее автоматической загрузки по ветру при появлении запаса в сечениях электрической сети. Также за минимальное время будет выполняться автоматическая разгрузка ВЭС при перегрузке сечений, что повышает надежность управления режимом всего Кола–Карельского транзита и энергосистем Мурманской области и Республики Карелия от Мурманска до Ленинградской области. Одним из важных эффектов также станет устранение негативного влияния колебаний генерации ВЭС на режимы работы электрической сети при быстром изменении скорости ветра.

Ветропарк «Кольская ВЭС» оснащен 57 ветроэнергетическими установками и расположен на территории общей площадью 257 гектаров.