Онежский судостроительно-судоремонтный завод в Карелии впервые построит ледокол для проводки караванов судов в зимних условиях. Церемония закладки судна состоялась в пятницу на предприятии, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Карелии.

"Это очередной серьезный шаг в развитии предприятия, закладка совершенно нового судна - мелкосидящего ледокола. Я очень хорошо помню, как в 2014 году директор Владимир Майзус открыл ворота заброшенного до этого на два года завода перед Госкомиссией к 100-летию Карелии. Мы зашли в этот цех и поняли, что другого пути, как возродить завод и дать возможность трудовому коллективу совершать очередные трудовые подвиги во славу родины, у нас нет", - сказал на церемонии закладки судна заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

Как отметил заместитель гендиректора по флоту Росморпорта Василий Стругов, с 2015 года судостроителями Онежского завода построено 19 судов, которые пополнили флот Росморпорта. Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов отметил, что для предприятия это абсолютно новая компетенция, но есть полная уверенность, что она будет профессионально и быстро освоена, а заказ исполнят в срок.

"Предприятие имеет очень большое значение для развития экономики региона и очень приятно наблюдать, что в последние годы, несмотря на все трудности и сложности, каждый год увеличиваются объемы производства, работникам повышается заработная плата, увеличиваются обязательные платежи в бюджет", - сказал Родионов.

Заложенный мелкосидящий ледокол проекта 22740М предназначен для эксплуатации в Балтийском, Белом, Азовском и Каспийском морях, на внутренних водных и других морских бассейнах. Судно будет использоваться для ледокольного обеспечения зимней навигации, проводки караванов судов в ледовых условиях, буксировки судов и других плавучих сооружений в ледовых условиях и на чистой воде, а также для решения других задач по обслуживанию акватории портов и инфраструктуры. Суда данного класса могут эксплуатироваться при температуре воздуха от -40 до +34 градусов по Цельсию. Автономность судна составляет 10 суток по запасам топлива и 5 суток по запасу пресной воды.

Проект глубокой модернизации судостроительного завода реализуется на основании указа президента России Владимира Путина, инициатором стала созданная по указу президента государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. На предприятии также реализуется первый в России проект "цифровой верфи", предполагающий внедрение цифрового сопровождения строительства судов, а также роботизацию и автоматизацию процессов производства.