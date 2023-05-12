 

Воронежский институт МВД построит новое общежитие почти за миллиард

12 мая 2023, 10:48 186 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации объявил тендер на строительство общежития на 500 мест, сообщает RosTender.info.

Десятиэтажное здание возведут по адресу проспект Патриотов, 55 по проектной документации, разработанной АО ПИ «Гипрокоммундортранс». Помимо жилых помещений, в общежитии предусмотрена комната воспитательной работы, тренажерный зал, буфет и помещение для самостоятельных занятий.

Прием заявок на участие в тендере открыт до 29 мая. Начальная цена контракта – 999,6 млн рублей за счет средств федерального бюджета, итоги подведут на следующий день. Ожидается, что строительно-монтажные работы завершатся к октябрю 2025 года.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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