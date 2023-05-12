Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин принял участие в заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на тему «Актуальные вопросы обеспечения национальных интересов в Арктической зоне Российской Федерации».

На мероприятии под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой в СФ ФС РФ участники обсудили вопросы строительства доступного и качественного жилья, социальных объектов в Арктической зоне РФ, транспортной доступности арктического макрорегиона, развитие авиаперевозок, Северного морского пути.

В начале своего выступления замминистра поделился данными по вводу жилья. По состоянию на 1 апреля 2023 года ввод на территории регионов Арктической зоны, таких как Мурманская область, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа составил 109,3 тыс. кв. м из них почти 60 тыс. кв. м МКД, ИЖС - 49,8 тыс. кв. м. Выдано разрешений на строительство жилья - 36,4 тыс. кв. м. Градостроительный потенциал на территории указанных субъектов Арктической зоны Российской Федерации составляет порядка 894 тыс. кв. м.

«Во всех регионах Арктической зоны РФ заключены соглашения по реализации государственных программ. Все работы, связанные с созданием, транспортной и инженерной инфраструктурами идут без сбоев», - отметил замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

Арктические регионы России участвуют в основных государственных программах, реализующихся Минстроем России: программа «Стимул», ФП «Формирование комфортной и городской среды», ФП «Инфраструктурное меню» в рамках которого используются механизмы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), инфраструктурных облигаций, средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), осуществляется модернизация коммунальной инфраструктуры, выполняются мероприятия по улучшению качества комфортной и городской среды.

Никита Стасишин сообщил, что в 2023 году в рамках финансирования по улучшению качества комфортной городской среды предусмотрено выделение более 3,3 млрд руб. из которых 3,2 млрд рублей это средства федерального бюджета и 88 млн руб. региональных бюджетов.

Он остановился на программе по субсидированию ставки проектного финансирования для застройщиков, которая на данный момент прекратила свое действие из-за отсутствия необходимого объема финансирования. Однако, Минстрой России в любой момент готов поддержать возобновление этой меры для развития территории Арктики.

Замминистра добавил, что Минстроем России прорабатывается дополнительные меры поддержки Арктической зоны с целью увеличения объёма жилищного строительства.

Отдельно Никита Стасишин остановился на таком важном вопросе, как темпы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, неразрывно связанный с формированием стоимости квадратного метра жилья.

В мероприятии приняли участие Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель Министра транспорта РФ Александр Пошивай, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв, представители органов государственной власти субъектов РФ.