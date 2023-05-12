Ремонтно-механический завод (РМЗ) Гайского ГОКа в рамках модернизации производства запустил в работу многоточечную линию контактной сварки. Полуавтоматический аппарат предназначен для изготовления плоской армирующей металлической сетки шириной 1240 мм, которую используют горняки для крепления горных выработок.

– Принцип работы станка следующий: продольные трехметровые мерные прутки укладываются в направляющие модуля и подаются в узел сварки. Через определенный временный интервал из верхнего бункера подаются поперечные прутки. В месте соединения прутков, называемом сварочный портал, происходит их автоматическая контактная сварка: 13 электродов одновременно сваривают места пересечения продольных и поперечных прутков, – рассказывает главный инженер РМЗ Константин Абрамов.

Обслуживающие станок операторы могут управлять процессом работы с помощью пульта дистанционного управления. Настройка станка и переналадка производится просто и быстро через сенсорный дисплей, а его конструкция обеспечивает устойчивость и низкий уровень шума при контактной сварке. Надо отметить, что поперечные и продольные прутки подготавливаются также в РМЗ на отдельном правильно-отрезном станке.

Планируется, что новое оборудование за месяц будет производить порядка 7000 штук сетки, что обеспечит потребности горняков и шахтостроителей. Для производства такого количества армированной сетки потребуется более 100 тонн металла.

По словам специалистов, использование сварочного полуавтоматического аппарата позволит повысить качество продукции и освобождает работников от тяжелой физической нагрузки.