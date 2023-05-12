В 2024 году на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в регионах будет направлено 100 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Федеральное финансирование позволит увеличить долю новых инженерных сетей и, соответственно, снизить аварийность. Кроме того, оно улучшит качество предоставляемых жителям коммунальных услуг.

Средства на обновление инженерных сетей будут предоставляться региональным властям публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» – она выбрана оператором этой программы поддержки.

Работа идёт в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню», который реализуется Правительством с 2021 года.