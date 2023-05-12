Столичная компания «МЭЛ» строит новый производственный цех на востоке города в рамках масштабного инвестиционного проекта. Сегодня монолитные работы выполнены на 25 процентов

Владислав Овчинский, Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы:

"Новый производственный цех возводится в рамках масштабного инвестиционного проекта, под реализацию которого город передал инвестору земельный участок площадью 0,7 гектара в районе Гольяново. Строительство началось в феврале 2023 года, и сегодня монолитные работы выполнены на 25 процентов. Так, уже завершена установка железобетонных фундаментов, ведется работа по устройству монолитного перекрытия, на строительную площадку доставлены металлоконструкции. Новый цех позволит увеличить количество выпускаемой продукции более чем в 1,5 раза – до четырех тысяч лифтов в год."

В новом цехе будет создано 85 рабочих мест. Планируется, что к концу 2023 года компания получит заключение о соответствии (ЗОС) на здание.

Производственные мощности одного из крупнейших электротехнических предприятий полного цикла в стране позволяют выпускать до 2,5 тысячи лифтов. Изделия установлены на различных объектах инфраструктуры, в жилых и социокультурных зданиях города.

Руслан Родиков, Генеральный директор МЭЛ:

"Работы по возведению нового цеха идут опережающими темпами. Для нас и для города новое производство — это возможность не только кратно увеличить объемы выпускаемого лифтового оборудования, но и создать дополнительные рабочие места. Новый цех обеспечит работой как минимум 85 человек."

В 2022 году в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса город начал выделять участки для реализации масштабных инвестиционных проектов по льготной ставке аренды один рубль в год. Это позволяет компаниям снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для столицы продукции.