Предприятия Госкорпорации «Росатом» приступили к разработке ключевых решений для линейки российских электромобилей АТОМ.

В частности, производитель систем накопления электроэнергии на литий-ионных аккумуляторах ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») будет выступать поставщиком тяговых аккумуляторных батарей. Одновременно отраслевая команда Росатома занимается разработкой ещё одного важнейшего элемента электромобиля - интегрированного электропривода. Таким образом, Росатом выступит технологическим партнером по решениям в области электродвижения для перспективной линейки российских легковых электромобилей.

Создание батареи и ее системы термостатирования ведется параллельно с разработкой и испытаниям автомобиля, чтобы все элементы конструктивно дополняли друг друга. Технологии, применяемые при проектировании решений, позволяют гарантировать высокие эксплуатационные свойства тяговой батареи. Параметры батареи, к которым стремится команда разработчиков, – это надежность, безопасность и достаточный запас хода 500 км. Особое внимание уделяется функционированию и зарядке батареи в условиях низких температур с учетом климатических особенностей России.

К середине 2023 года команда планирует сделать первые опытные образцы и до конца 2024 года провести полный цикл тестовых испытаний новой батареи в составе автомобиля. С 2025 года аккумуляторные батареи будут поставлены на серийное производство.

«Высокие технические характеристики батареи будут достигнуты благодаря её уникальной архитектуре, а также использованию современных литий-ионных ячеек. Именно такие ячейки, модули и сами батареи в 2025 году начнёт выпускать наша первая российская «гигафабрика» накопителей энергии в Калининградской области.​ И подобных «гигафабрик» Росатома станет больше, потому что за электромобилями будущее», - прокомментировал генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.

На текущий момент инженерный состав Росатома разрабатывает надежный и относительно недорогой двигатель, который будет удовлетворять наибольшее количество потенциальных потребителей. Уже на ранних этапах проектирования в конструкцию узла заложены технические возможности по внесению изменений тех или иных компонентов, что позволит сформировать широкую линейку подобных агрегатов, которые будет возможно использовать в электромобилях других автопроизводителей.

«Для команды АТОМ было важно найти не просто поставщика, а технологического партнера, который смело смотрит в будущее вместе с нами и берется за амбициозные задачи. Очень приятно, что таким партнером по ключевым решениям для электромобиля выступила российская команда Росатома. Разработка будет предполагать глубокую кооперацию наших команд, ведь в ней будут задействованы инженеры всех систем электромобиля, включая разработчиков ПО управления автомобилем», - отметил генеральный директор АО «КАМА» Игорь Поваразднюк.

О планах участия в цепочке производства российских электромобилей Росатом впервые объявил в ноябре 2022 года. Как подчеркнула в рамках форума «АТОМЭКСПО-2022» президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, предприятия атомной отрасли способны производить около 60% всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, локализованные электродвигатели, магниты из редкоземельных сплавов (включая РЗМ-сырье), микроэлементную базу, полимерные и композитные материалы.

Госкорпорация «Росатом» - глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 290 тыс. человек. www.rosatom.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для электротранспорта, спецтехники и других направлений. ООО «РЭНЕРА» реализует проект по строительству в Калининградской области завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Завод общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт*ч в год начнет работу в 2025 году. Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. www.www.renera.ru

АО «КАМА» — международный стартап по производству российского инновационного электрокара АТОМ, а также цифровой среды мобильности для него. Миссия компании создать АТОМ новой мобильности, как основу нового образа жизни. Акционерное общество «КАМА» основано 5 августа 2021 года, на данный момент штатная численность компании составляет 300 сотрудников. География команды охватывает множество городов и стран, главный офис компании расположен в городе Набережные Челны. Генеральный директор АО «КАМА» — Игорь Поваразднюк. Стартап стремится объединить потенциал международной команды, а также партнеров и инвесторов проекта вокруг идеи продукта АТОМ, в проекте активно участвуют крупнейшие агрегаторы мобильности: они не только делятся идеями и функциональными потребностями, но и также участвуют в разработке решений. За год существования АО КАМА удалось создать команду мирового уровня и существенно продвинуться в разработке продукта. http://www.e-kama.com

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

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