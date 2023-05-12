Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала приступили к прокладке встроенного в грозотрос волоконно-оптического кабеля (ОКГТ) на линии электропередачи 500 кВ «Магнитогорская – Ириклинская ГРЭС», которая обеспечивает связь Оренбургской и Челябинской энергосистем. Проект увеличит надежность работы транзита и эффективность технологического управления энергообъектами.

Создаваемая с использованием ОКГТ линия связи обеспечит информационный обмен между ключевыми центрами питания регионов и позволит повысить наблюдаемость электрической сети. В качестве системы передачи информации будет применено решение, которое дает возможность передачи данных без промежуточных пунктов усиления сигнала.

Работы проводятся в рамках строительства волоконно-оптической линии связи «Орск – Магнитогорск – Челябинск», которое полностью завершится в 2024 году. Протяженность волоконно-оптических линий в зоне ответственности МЭС Урала превысит 13,5 тыс. км. Цифровой связью будет обеспечено 97% всех магистральных сетевых объектов.