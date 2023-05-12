В Уральском, Сибирском, Дальневосточном, Приволжском федеральных округах с начала пожароопасного сезона 2023 года зафиксировано более 100 случаев воздействий пожаров на работу электросетевых объектов Группы «Россети» (из них 66 – с начала мая). Наиболее сложная пожарная обстановка наблюдается на Урале, где действуют более 80 пожаров на площади, превышающей 100 тыс. гектаров.

Все электросетевые компании Группы «Россети» осуществляют усиленный контроль за состоянием энергообъектов, ведут непрерывный мониторинг пожарной обстановки во взаимодействии с территориальными органами МЧС России. Энергетики регулярно проверяют состояние гравийной засыпки маслоприемников и средств пожаротушения, проводят внеочередные осмотры ЛЭП в зонах прогнозируемых рисков. К проведению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 10 тыс. бригад и 23 тыс. единиц техники).

Перед началом пожароопасного сезона компании Группы «Россети» реализовали комплекс мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевого хозяйства. В подверженных пожарам районах проложены минерализованные полосы вдоль ЛЭП, проведена опашка территорий подстанций. Для снижения рисков распространения низового огня в рамках ремонтных кампаний проводится расчистка просек ЛЭП.