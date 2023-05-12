В честь 78-й годовщины Победы сотрудники компании «Россети Сибирь» в городе Красноярске, в аллее Энергетиков на проспекте Свободном, провели торжественную закладку памятника, посвященного вкладу сибирских энергетиков в победу в Великой Отечественной войне.



Под сопровождение симфонического оркестра сотрудники компании высадили в сквере кустарники – спирею и аронию. Со временем, когда саженцы приживутся, энергетики планируют облагородить всю аллею Энергетиков: сделать красивые газоны, установить скамейки и, конечно, поставить памятник. Пока на месте будущего монумента установили временную стелу.



По словам генерального директора Павла Акилина, аллея Энергетиков, которая до этого времени представляла собой неухоженный газон, со временем должна стать одним из важных, знаковых мест города и региона.

«В годы войны на территории Сибири работало более 300 крупных промышленных предприятий. Всем им требовалась электроэнергия. И самоотверженная работа энергетиков по строительству генерации, линий электропередачи, подстанций – это трудовой подвиг в тылу. Невзирая на голод, недосыпания, каждый день они были на своем боевом посту и обеспечивали энергией предприятия, которые в свою очередь обеспечивали фронт всем необходимым. Именно для того, чтобы новые поколения помнили об этом, мы и решили установить здесь памятник», - обратился к участникам мероприятия Павел Акилин.

В церемонии приняли участие и представители ветеранских организаций энергокомпании. Для представителей этого поколения будущий памятник – важный шаг по увековечиванию памяти о бессмертном подвиге защитников родины.

«Открытие памятника энергетикам Сибири, ветеранам войны и труда – важное мероприятие, которое нужно сделать именно сейчас, а не через 10-15 лет, пока с нами есть ветераны, сотрудники, которые собирают фотографии, воспоминания тех лет, вырезки из газет, старые документы. Благодаря им, мы можем знать историю энергетики, людей, которые сражались на фронтах и поднимали нашу отрасль в тяжелые военные годы, можем делиться с теми ребятами, которые сейчас у нас работают», - отметил заместитель председателя координационного совета ветеранов «Россети Сибирь» Ильдар Джураев.

В завершение мероприятия его участники возложили к стеле алые гвоздики в память о героях.



Установка памятника – это лишь один из проектов сибирских энергетиков ко Дню Победы. Еще одна их инициатива – выпуск тематического корпоративного издания – книги «Одна на всех: энергетики Сибири в годы Великой Отечественной войны» о не видимой, но стратегической роли энергетики в жизнеобеспечении населения и предприятий в 1941-45 годах.