Работники АО «Мособлэнерго» в мае текущего года завершили ремонт подстанции, осуществляющей электроснабжение ряда социально значимых объектов и многоквартирных домов г. Фрязино, в которых проживает более 1000 человек. Работы были выполнены на ТП-443, расположенной по адресу: ул. Луговая 29, стр.1.

На электрообъекте были заменены на новые 6 высоковольтных ячеек РУ-10кВ. Работы производились по программе капитального ремонта, ежегодно реализуемой всеми филиалами компании.

От трансформаторной подстанции запитаны: общеобразовательная школа №4, детский комбинат №5, жилые дома №29, 29А,27 на ул. Луговой, №5, № 1,3,5 на пр. Мира, №1 на ул. Садовой, №8А на ул. Центральной и ряд коммерческих организаций.

Главная цель реализации программы капитального ремонта АО «Мособлэнерго» заключается в улучшении качества обслуживания потребителей – жителей Подмосковья. В 2023 году на территории Подмосковья АО «Мособлэнерго» планирует заменить оборудование 213 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, отремонтировать 316 км линий электропередачи, а также расчистить от веток деревьев и кустарников 228 га охранных зон трасс воздушных линий электропередачи.