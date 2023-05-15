15 мая в 20:30 полностью восстановлено электроснабжение после порыва кабельной линии электропередачи при строительстве моста через Обь.

Напомним, что ранее – в 15:05 представители одной из подрядных организаций во время несогласованных с энергетиками земляных работ порвали кабельную линию электропередачи. Без электроснабжения осталась часть Ленинского района г.Новосибирска с общей численностью населения около 12 000 человек. Под отключение также попали более 30 социально значимых объектов, в т.ч. ЦТП и школы.

На месте работали 3 бригады и 3 единицы техники филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети». В ходе осмотра было выявлено, что в результате несанкционированных работ были повреждены как минимум 6 кабельных линий. Несмотря на столь масштабные повреждения, оперативный персонал сетевой организации в кратчайшие сроки выполнил необходимые переключения по резервной схеме электроснабжения для полного восстановления электроснабжения. Но работы продолжатся, энергетикам предстоят длительный ремонт и замена поврежденных участков кабеля.

Параллельно в телеграм-канале группы «ВИС» , субподрядчики которой и выполняли работы, распространялась оперативная информация с недостоверными сведениями. В частности, в сообщении содержались упоминания такого фактора, как глубина залегания кабельной линии. Однако, АО «РЭС» обращает внимание, что подрядная организация в принципе не согласовала земельные работы в охранной зоне кабельной ЛЭП, которая составляет 1 м в обе стороны от линии и никак не зависит от глубины пролегания кабеля. На месте нарушения был оформлен протокол повреждения энергообъекта, в котором чётко указано отсутствие согласования работ. Представители подрядной организации признали данное нарушение со своей стороны и подписали протокол.

Далее с обстоятельствами данного инцидента будут разбираться компетентные органы. При установлении лиц, виновных в повреждениях имущества, энергетики предъявляют им требования о возмещении ущерба, а в отдельных случаях в отношении виновных лиц материалы передаются в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности.