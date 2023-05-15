Масштабная экологическая модернизация завода РУСАЛа в Новокузнецке реализуется с 2021 года и предусматривает создание нового электролизного производства, которое позволит значительно снизить негативное воздействие процессов выпуска алюминия на окружающую среду. Положительные заключения Главгосэкспертизы России выданы на строительство комплекса анодно-монтажного отделения и отделения дробления огарков. Ранее, в декабре 2021 и декабре 2022 года, ведомство одобрило проекты строительства сухих газоочистных установок 6 и 7 серий электролиза на АО «РУСАЛ Новокузнецк».

«Все четыре последние объекта РУСАЛа в Новокузнецке, прошедшие экспертизу, являются составными частями единой программы экологической реконструкции одного из старейших в стране заводов по производству алюминия. Соответственно, Главгосэкспертиза комплексно рассматривает все эти объекты, в том числе в их взаимной увязке в технологических процессах», – отметила главный эксперт проекта Елена Киселева.

Проекты реализуются с целью технического перевооружения электролизных корпусов №№ 7, 8, 9 и 10, где проходит поэтапная замена устаревшего оборудования на электролизеры усовершенствованной конструкции, в том числе на электролизеры с предварительно обожженными анодами (в корпусах №№ 9 и 10). Таким образом, строительство комплекса анодно-монтажного отделения и отделения дробления огарков осуществляется в комплексе с мероприятиями, направленными на снижение негативного воздействия на окружающую природную среду.

«При эксплуатации электролизеров с обожженными анодами выброс загрязняющих веществ в атмосферу существенно снижается, прежде всего за счет минимизации выбросов смолистых веществ и бензапирена», – пояснила Елена Киселева.

В анодно-монтажном отделении будут складировать обожженные аноды, а также производить сборку анодных блоков с анододержателями. Сооружение отделения дробления огарков предназначено для дальнейшего доизмельчения огарков и их отгрузки сторонним потребителям.

Застройщик – АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод».

Генеральный проектировщик – АО «Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности».