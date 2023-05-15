В промышленной зоне Шахид Кавех Хазари, городе Кайнат началось строительство завода по производству стекловолокна с иностранными инвестициями.

Завод по производству стекловолокна будет построен на площади в восемь гектаров, а объем основных инвестиций иностранного инвестора (Китай) в этот производственный комплекс составляет 30 миллионов долларов.

Этот завод планируется запустить в течение года с годовой производственной мощностью 130 000 тонн стекловолокна, на котором будет непосредственно занято 850 человек.