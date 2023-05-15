Первый энергоблок Балаковской АЭС выведен в плановый ремонт

13 мая 2023 г. в 00:05 (мск) в соответствии с плановой заявкой и по разрешению диспетчера энергосистемы энергоблок №1 Балаковской АЭС отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР) и перегрузки топлива.

«Разгрузка и останов энергоблока проведены в соответствии с технологическим регламентом без замечаний. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Ремонт планируется выполнить за 32 суток», – отметил главный инженер атомной станции Юрий Свежинцев.

«В ходе ППР будет выполнено порядка 30 мероприятий по модернизации. В числе самых значимых работ в турбинном отделении – капитальный ремонт цилиндра низкого давления, турбопитательного насоса, подогревателей высокого давления, – подчеркнул начальник отдела управления ремонтами Балаковской АЭС Алексей Портнов. – В реакторном отделении будет проведен ремонт каналов систем безопасности. В числе значимых технологических операций – проведение вихретокового контроля теплообменных трубок парогенераторов».

На Балаковской АЭС в настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 2, 3 и 4, которые несут суммарную нагрузку около 3196 МВт в соответствии с диспетчерским графиком.



Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской АЭС - без изменений, показатели радиационного фона соответствуют естественным (природным) многолетним фоновым значениям для европейской части территории России.



Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайте www.rosenergoatom.ru.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.