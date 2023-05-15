По поручению Президента грантовая поддержка образовательно-производственных кластеров, которые создаются на основании партнёрства колледжей с профильными предприятиями, будет расширена, что позволит обеспечить ключевые отрасли экономики квалифицированными специалистами. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Теперь получать гранты от государства смогут кластеры, которые готовят будущих специалистов в области электронной промышленности и индустрии робототехники. Как и прежде, господдержка продолжит оказываться кластерам, готовящим кадры по 16 ключевым направлениям. Среди них – машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, строительная, атомная и химическая сферы, информационные технологии.

«При государственной поддержке появятся ещё 70 образовательно-производственных центров, и больше молодых людей по новым направлениям смогут получить востребованную специальность», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 15 мая, добавив, что в федеральном бюджете на поддержку образовательно-производственных кластеров в 2023 году предусмотрено 7 млрд рублей.

Образовательно-производственные кластеры начали создавать в России с 2022 года в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Основные цели этой работы – подготовка будущих специалистов под целевой заказ предприятий, актуализация образовательных программ и учебных планов, повышение уровня квалификации преподавателей. Всё это поможет максимально приблизить систему среднего профессионального образования к потребностям и запросам работодателей, позволит сформировать поток специалистов по направлениям, которые востребованы бизнесом, а выпускникам – быстрее найти работу.

Гранты от государства помогают колледжам закупить специальное учебное оборудование и разработать совместно с работодателями новые образовательные программы. Часть финансирования в развитие кластеров вкладывают сами работодатели.

Заявки на предоставление господдержки могут направлять регионы, а также федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся учреждения среднего профессионального образования. Получателей субсидий определяет Минпросвещения по результатам конкурсного отбора.

Создание образовательных кластеров предусмотрено в рамках социально-экономических инициатив, которые были разработаны Правительством для достижения национальных целей развития, утверждённых Президентом.

Предусмотреть в рамках федерального проекта «Профессионалитет» подготовку до 2028 года не менее 1 миллиона квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для обеспечения ключевых отраслей экономики, в том числе электронной промышленности и индустрии робототехники, Правительству поручил Президент по итогам Послания Федеральному Собранию в 2023 году.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 14 января 2022 года № 4.

Постановление от 4 мая 2023 года №698 PDF 143Kb