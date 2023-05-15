15 мая в 15:05 в зоне строительства 4го моста через р. Обь представители одной из подрядных организаций во время несогласованных с энергетиками земляных работ порвали кабельную линию электропередачи . Без электроснабжения осталась часть Ленинского района г.Новосибирска с общей численностью населения около 12 000 человек. Под отключение также попали более 30 социально значимых объектов, в т.ч. ЦТП и школы.

Оперативный персонал филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» незамедлительно прибыл на место аварии для проведения диагностики и устранения последствий технологического нарушения. Сейчас на месте работают 3 бригады и 3 единицы техники. Им предстоит определить конкретное место повреждения, чтобы вывести этот участок в ремонт и подключить потребителей по резервной схеме электроснабжения. Прогнозируемое время восстановления электроснабжения потребителей – 18:00, но авайно-восстановительные работы продолжатся и далее.

И всё это из-за халатности со стороны подрядной организации, представители которой не удосужились согласовать свои действия в охранной зоне ЛЭП с сетевой организацией. В АО «РЭС» не намерены с этим мириться, на место вызван наряд полиции для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Каждый такой инцидент не только приводит к нарушению электроснабжения социально значимых объектов, предприятий, частных и многоквартирных домов, но вынуждает энергетиков отвлекать персонал на устранение аварии вместо проведения технического обслуживания.

Отдельно стоит отметить, что затраты на восстановление энергообъектов очень существенны, т.к. требуется привлечение специализированных ремонтных бригад, техники и материальных ресурсов. При установлении лиц, виновных в повреждениях имущества, энергетики предъявляют им требования о возмещении ущерба, а в отдельных случаях в отношении виновных лиц материалы передаются в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности.

АО «РЭС» в очередной раз обращает внимание, что в соответствии с действующим законодательством в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить их безопасную работу, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий в пределах охранных зон заинтересованным лицам необходимо обращаться с письменным заявлением в сетевую организацию.