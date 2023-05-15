РНКБ выделил более 1 млрд рублей на строительство ЖК в Крыму

Системообразующий банк Крыма РНКБ предоставил свыше 1 млрд рублей на строительство жилого комплекса "На Фонтанке" в Алуште, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе кредитной организации.

"Банк РНКБ предоставил финансирование "Специализированный застройщик "ЖК Прибрежный" на сумму 1,1 млрд рублей. Средства предоставлены до 2027 года в рамках проектного финансирования по строительству комплекса многоквартирных жилых домов в городе Алуште", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЖК будет расположен в 700 м от набережной Алушты и пляжей, он будет состоять из восьми девятиэтажных жилых домов общей площадью 17,5 тыс. кв. м.

"Если клиент приобретает жилье в ипотеку от РНКБ в жилом комплексе, который строится с использованием проектного финансирования нашего банка, то ставка по ипотечному кредиту будет снижена на 1%", - привели в сообщении слова вице-президента - директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.

"Специализированный застройщик "ЖК Прибрежный" входит в ГК "ИнтерСтрой". Группа компаний "ИнтерСтрой" работает в Крыму более 18 лет, за это время было построено и введено в эксплуатацию более 50 объектов общей площадью свыше 800 тыс. кв. м жилья и коммерческой недвижимости.