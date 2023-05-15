Утес Степана Разина, являющийся одним из популярных природных памятников в Саратовской области, планируют обеспечить качественной связью к середине 2024 года. Об этом ТАСС в субботу сообщил министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков.

Проект реализуют операторы "большой четверки" - "Билайн", "Мегафон", Tele2 и МТС. Их предложение поддержали власти региона.

"Операторы сообщают, что количество людей, которые приезжают на утес, увеличивается. Трафик растет в десятки раз. Операторы видят абонентов до определенного момента, а затем теряют, поскольку там нет зоны связи. <…> Проект [по организации качественной связи на утесе] планируется реализовать к середине 2024 года в силу объективных причин, так как нет смысла начинать стройку в зиму", - сказал собеседник агентства.

Министр отметил, что ранее операторы успешно реализовали проект по организации качественной связи для посетителей парка покорителей Космоса, находящегося на месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе. Благодаря этому связь появилась и на прилегающей территории.

Утес Степана Разина, расположенный в Красноармейском районе у Волги, является объектом культурного наследия регионального значения. По преданию, в XVII веке на вершине утеса стоял шатер предводителя крестьянского восстания.

Как сообщал в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин, в 2022 году была построена дорога к селу Белогорскому, которое находится рядом с утесом. Теперь власти разрабатывают концепцию развития территории. Рассматривается возможность создания студенческого кемпинга, глэмпинга, пляжных зон и кафе.