В Дзержинске откроют экотехнопарк

До 2024 года экопромышленные парки появятся в восьми регионах, в том числе Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, а также Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской и Московской областях. Один из восьми пилотных проектов реализуется в городе Дзержинске Нижегородской области. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

На разработку проектной документации и строительство экопромышленных парков постановлением Правительства РФ от 31 октября 2022 года выделены субсидии из федерального бюджета. Застройщиком выступает «Экологический цифровой оператор» – дочернее предприятие ПАО «Российский экологический оператор». Планируется, что предприятия- резиденты смогут суммарно перерабатывать более 850 тыс. тонн отходов в год.

Экопромышленный парк построят в Дзержинске на территории промзоны завода «Заря». В соответствии с проектными решениями на площади свыше 17,7 га планируется строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также зданий и сооружений для административной, лабораторно-производственной и научно-технической деятельности.

Застройщик – ООО «Экологический цифровой оператор».

Генеральный проектировщик – АО «Группа компаний "ЕКС"».