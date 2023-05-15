В Климовске неизвестные заминировали опору ЛЭП

Неизвестные заминировали опору линии электропередачи в подмосковном Климовске, на месте работают саперы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в правоохранительных органах.

"Коробка с проводами, которые уходят под землю, обнаружена около опоры ЛЭП. Кроме того, недалеко находится дорога", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают саперы, а также сотрудники ФСБ.