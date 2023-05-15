В поселке Муген построят школу на 60 мест за 483,8 млн

В поселке Муген Уватского района Тюменской области построят среднюю школу на 60 мест, сообщает RosTender.info.

Помимо учебных помещений, в здании предусмотрены мастерские, спортивный зал, пищеблок и медицинский блок, столовая, библиотека. На территории школы устроят универсальную площадку для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол, спортивный комплекс ГТО, полосу препятствий и беговую дорожку, а также яму для прыжков в длину. Перед входом в учреждение предусмотрят флагшток на три флага, велопарковки и скамейки.

Подрядную организацию определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 22 мая, начальная цена контракта – 483,8 млн рублей. Победитель выполнит инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и построит объект.