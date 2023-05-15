Для электроснабжения семи многоэтажных домов в Дзержинском, рассчитанных на тысячу новоселов, энергетики компании «Россети Московский регион» построили два секционирующих пункта 6 кВ, две трансформаторные подстанции, проложили порядка 600 м кабельной линии 6 кВ. Обеспечена выдача из сети 3,2 МВт электрической мощности.

Электроснабжение новых жилых комплексов – одно из ключевых направлений работы распределительных сетевых компаний Группы «Россети». За последний год в Москве и Подмосковье реализовано 104 таких проекта (суммарная мощность – 156,5 МВт). В числе крупнейших – присоединение к сетям ЖК «Саларьево» в Новой Москве, где будет жить 52 тыс. человек, откроют 12 детских садов и шесть школ. По мере ввода объектов ЖК будет предоставлено 20 МВт мощности, из которых уже выдано 18 МВт.

Примером проекта в Подмосковье служит развивающийся ЖК «Южная Битца», объем присоединения которого составляет 6,48 МВт. Комплекс, состоящий из 12 многоквартирных домов, расположен в 3 км от Москвы между Варшавским и Симферопольским шоссе. В нем создаются все условия для комфортного проживания тысяч семей: четыре детских садика, две школы, поликлиника и торговый центр.