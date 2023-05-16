16 мая 2023 года на Кольской АЭС соответствии с графиком стартовал планово-предупредительный ремонт 4-го энергоблока, который продлится 54 дня. Напомним, что блок был отключён от сети 14 мая.



В ходе ремонтной кампании специалисты осуществят плановый ремонт оборудования реакторного, турбинного, электрического и химического цехов, а также цеха обеспечивающих систем и тепловой автоматики и измерений.

«Наша задача - бесперебойно снабжать электроэнергией потребителей Мурманской области. В рамках ремонта четвертого энергоблока мы планируем осуществить модернизацию уплотняющих прокладок главного циркуляционного насоса (ГЦН) - заменить железные прокладки на прокладки из терморасширенного графита. Также планируется осуществить средний ремонт реакторной установки, текущий ремонт паротурбинных установок и системы техводы ответственных потребителей», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Сегодня Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.



Соблюдение диспетчерского графика нагрузки 750 МВт обеспечивается работой энергоблоков №1, №2 и №3 Кольской АЭС.



Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.



Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.