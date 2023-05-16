Новый логистический комплекс ГК "Деловые линии" будет построен в Татарстане. Он позволит обрабатывать порядка 25 млн кг груза ежемесячно, сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний во вторник.

"Терминал при поддержке правительства республики будет развернут на территории индустриального парка "Тура 2.0". Девелопером проекта "Деловых линий" выбрана группа компаний "Ромекс", - говорится в сообщении.

Президент группы компаний "Ромекс" Алексей Прокопенко оценил инвестиции в строительство в 2,8 млрд рублей. "Мы намерены передать объект партнерам уже через 14 месяцев", - цитирует его пресс-служба. В пресс-службе напомнили, что на данный момент у "Деловых линий" пять терминалов в Татарстане.

Отмечается, что общая площадь осваиваемой территории составит порядка 15 га, помещения комплекса займут не менее 40 тыс. кв. м, что позволит обрабатывать порядка 25 млн кг груза ежемесячно.

"Новый комплекс формата build-to-suit будет отвечать всем нашим запросам. Благодаря поддержке правительства Татарстана проект позволит не только оптимизировать логистику в регионе, но и разгрузит другие наши терминалы, а также создаст новые рабочие места в республике. С учетом высокой динамики развития электронной торговли появление комплекса станет дополнительной "точкой роста" торгового и грузооборота", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Деловых линий" Фарида Мадани.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что республика активно использует имеющиеся инструменты, направленные на поддержку инвесторов и привлечение инвестиций. Работу с инвесторами он назвал регулярной и системной.