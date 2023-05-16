Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Генеральный директор компании «Россети Юг» Борис Эбзеев обсудили вопросы реализации Программы повышения надежности электроснабжения региона на 2023-2027 гг., утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.

Участниками встречи стали заместители председателя Правительства Астраханской области Денис Афанасьев и Казбек Хадиков, а также заместитель Генерального директора ПАО «Россети Юг» – директор филиала «Астраханьэнерго» Виктор Писарев.

«В марте прошлого года непогода в течение нескольких дней испытывала на прочность электросетевой комплекс Астраханской области. Стоит отметить слаженную работу энергетиков, которые оперативно устраняли последствия стихии. Модернизация, которую мы планируем в ближайшие пять лет, позволит сохранить заданный темп социально-экономического развития региона», – отметил Игорь Бабушкин.

По поручению Министерства энергетики РФ разработана и утверждена Программа повышения надежности электроснабжения Астраханской области, которую поддержал Президент России.

Борис Эбзеев рассказал главе региона о планируемых мероприятиях в рамках Программы. Это реконструкция 66 питающих центров, порядка 2 тысяч км линий электропередачи, строительство 25 км резервных ЛЭП. В числе первоочередных мероприятий, финансирование которых составляет более 6,3 млрд рублей, модернизация двух питающих центров – подстанций 35 кВ «Трусовская» и «Октябрьская», реконструкция 12 км кабельных линий в г. Астрахани и 215 км воздушных линий на территории области.

В числе приоритетных мероприятий Программы – пополнение парка спецтехники астраханского филиала «Россети Юг» и приобретение дополнительных резервных источников электроснабжения для бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов в случае нештатных ситуаций. Проектные работы и торгово-закупочные процедуры для реализации данных мероприятий планируется осуществить в этом году с началом финансирования.

В рамках встречи также обсуждались вопросы консолидации электросетевого хозяйства на территории Астраханской области. В 2022 году астраханский филиал «Россети Юг» принял на обслуживание 63 км линий электропередачи и 33 трансформаторные подстанции общей мощностью 73 МВА, на которых будет проведен ремонт и техническое обслуживание специалистами компании. Цель консолидации – обеспечение высоких стандартов качества и надежности электроснабжения потребителей, энергетической безопасности региона за счет внедрения единых принципов управления энергообъектами.