Управление государственной экспертизы Чеченской Республики выдало положительные заключения на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения энергопринимающих устройств всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи». Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Курорт «Ведучи» расположен в Итум-Калинском районе Чечни. Он был открыт в 2018 году и сегодня продолжает развиваться по стандартам всесезонного туристического кластера мирового уровня. В ходе рабочей поездки в Грозный в конце 2022 года вице-премьер Александр Новак сообщил о выделении средств из федерального бюджета для присоединения комплекса «Ведучи» к электросетям.

Ряд ключевых объектов системы энергоснабжения горного курорта уже рассмотрены Главгосэкспертизой России, наряду с проектами канатных дорог и горнолыжных трасс.

В свою очередь, госэкспертиза Чеченской Республики рассмотрела проектную документацию на линейные и площадочные объекты в рамках реконструкции объектов электросетевого хозяйства, которые обеспечат бесперебойную работу энергопринимающих устройств туристско-рекреационого комплекса «Ведучи».*

Застройщик – АО «Чеченэнерго».

Проектные организации – ООО «Инженерный центр Энергосетьпроект», ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.