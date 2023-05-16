 

Объекты курорта "Ведучи" обеспечат надежной системой энергоснабжения

16 мая 2023, 14:45 334 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
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Фото: Елена Афонина/ТАСС

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Управление государственной экспертизы Чеченской Республики выдало положительные заключения на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения энергопринимающих устройств всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи».  Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Курорт «Ведучи» расположен в Итум-Калинском районе Чечни. Он был открыт в 2018 году и сегодня продолжает развиваться по стандартам всесезонного туристического кластера мирового уровня. В ходе рабочей поездки в Грозный в конце 2022 года вице-премьер Александр Новак сообщил о выделении средств из федерального бюджета для присоединения комплекса «Ведучи» к электросетям.

Ряд ключевых объектов системы энергоснабжения горного курорта  уже рассмотрены Главгосэкспертизой России, наряду с проектами канатных дорог и горнолыжных трасс.

В свою очередь, госэкспертиза Чеченской Республики рассмотрела проектную документацию на линейные и площадочные объекты в рамках реконструкции объектов электросетевого хозяйства, которые обеспечат бесперебойную работу энергопринимающих устройств туристско-рекреационого комплекса «Ведучи».*

Застройщик – АО «Чеченэнерго».

Проектные организации – ООО «Инженерный центр Энергосетьпроект», ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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