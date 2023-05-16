Центр по производству мотогондол для самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New построят под Воронежем в индустриальном парке (ИП) "Масловский", на нем будет создано более 500 рабочих мест. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Еще на шаг ближе к строительству нового корпуса по производству мотогондол. Сегодня вместе с управляющим директором ПАО "Ил" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех") Даниилом Бренерманом подписал соглашение о намерениях создать подобный центр. По планам, новый корпус возведем в 2026 году. После запуска нового производства появятся более 500 новых рабочих мест, а налоговые поступления в консолидированный бюджет региона за 15 лет составят не менее 5,6 млрд рублей", - написал он.

Гусев добавил, что мотогондолы для самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New начнут выпускать на территории ИП "Масловский", для реализации инвестпроекта будут привлечены средства господдержки и внебюджетные инвестиции. ИП "Масловский" образован в Воронежской области в 2010 году на площади 368 га, насчитывает 15 резидентов, его специализацией является машиностроение и металлообработка. В создание инфраструктуры ИП вложено 3 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд рублей - за счет средств областного бюджета.

В конце 2022 года Гусев сообщал, что на Воронежском авиационном заводе (ВАСО) создаются два Центра специализации по пилонам и мотогондолам, численность сотрудников предприятия из-за возросших объемов производства до конца 2023 года будет увеличена почти на 3 тыс.

Ранее, 2 мая, во время встречи президента Владимира Путина в формате видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым сообщалось, что ВАСО запустит производство корпусов для двигателей самолетов МС-21 и Superjet. МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет Научно-производственная корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию ГК "Ростех"). В начале 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Ростеху проанализировать ситуацию с импортозамещением комплектующих для отечественных самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet.