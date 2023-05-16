Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) выставил на торги рудное поле в Кемеровской области с начальной ставкой 288,7 млн рублей, сообщается на сайте ГИС Торги. В недрах этого участка земли прогнозируются залежи около 18,48 млн тонн железных и около 77 тыс. тонн оксида лития.

"Предмет торгов: право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на участке Рудное поле Мраморное в Кемеровской области - Кузбассе. Срок пользования участком недр - 25 лет. Начальная цена - 288 710 000,00 рублей", - говорится в сообщении.

Сами торги пройдут 30 июня, заявки будут приниматься с 16 мая до 6 июня. В приложенных документах указывается, что балансовые запасы железных руд оцениваются в 11,35 млн тонн, забалансовые - 7,13 млн тонн, прогнозные ресурсы оксида лития - 77 тыс. тонн. Участок земли расположен на территории Новокузнецкого муниципального округа Кузбасс вдали от населенных пунктов. Ближайшие поселения - город Междуреченск и ряд поселков - находятся в 25-30 северо-западнее этой территории.

Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз лития в мире, входя в первую пятерку стран - держателей запасов. Запасы российского лития, учтенные в рудах 14 месторождений, составляют 3,5 млн тонн оксида лития.